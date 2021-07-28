«Впервые в жизни я не ответил на вопрос». Иностранный журналист вывел Медведева из себя

Иностранный журналист обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву в микст-зоне после матча третьего круга Олимпиады в Токио с итальянцем Фабио Фоньини с резким вопросом. Репортёр спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров».

Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом.



«Это первый раз в жизни, когда я не ответил на вопрос», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Также Даниил потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.