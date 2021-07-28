Даниил Медведев: Ласицкене знаю, надеюсь, выиграет золото

Российский теннисист Даниил Медведев оценил результаты недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому 97% россиян не знают имени ни одного российского олимпийца в Токио (Япония).
«Если быть совершенно честным, в некоторых видах спорта я не знаю людей, даже которые выигрывают золотую медаль. Теперь уже знаю. Ласицкене знаю, надеюсь, выиграет золото. Стараюсь делать всё, чтобы люди любили теннис в России. Я, Андрей, Карен, Аслан проделали большую работу, чтобы люди нас знали, интересовались теннисом.
Два года назад на турнире трибуны были полные на игре Андрея. А когда я начинал играть лет пять назад, кажется, что трибуны были заполнены на 10 процентов. Естественно, опрос ВЦИОМ по узнаваемости российских, в каком-то смысле задевает, но, значит, что надо показывать лучшие результаты", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».
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