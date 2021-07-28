Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира в Токио

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 0:6 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Анастасия 5 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейка из 11.

За выход в финал Бенчич поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада (ж). 1/4 финала
28 июля 2021, среда. 07:55 МСК
Анастасия Павлюченкова
18
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 3
6 		3 6
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021