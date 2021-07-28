Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал на олимпийском турнире в Токио, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 0:6 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.



Анастасия 5 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 6 реализованных брейка из 11.



За выход в финал Бенчич поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.