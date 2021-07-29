Лидер посева Милош Раонич проиграл во 2-м круге турнира в Атланте, несмотря на 27 эйсов

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире ATP-250 в Атланте (США) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга он проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Лидер посева 27 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Накашима поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Призовой фонд турнира в Атланте составил более $ 555 тыс. Финал состоится 1 августа. Действующим победителем этого соревнования является представитель Австралии Алекс де Минор.