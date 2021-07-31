«Короли решающих тай-брейков». Касаткина о выходе Павлюченковой и Рублёва в финал Игр

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на выход российской пары Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублёва в финал теннисного турнира в смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале они обыграли австралийский тандем Эшли Барти и Джон Пирс со счётом 5:7, 6:4, [13:11].

«Короли решающих тай-брейков», — написала Касаткина в своём сторис в «инстаграме», добавив фото Павлюченковой и Рублёва.

Напомним, в финале Олимпийских игр в Токио Павлюченкова и Рублёв встретятся с соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым, которые в полуфинале обыграли сербскую пару Нина Стоянович — Новак Джокович со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.