«Я не МОК». Американский журналист отказался убирать российский флаг с поста в «Твиттере»

Бен Ротенберг, известный обозреватель тенниса в издании New York Times, отказался убирать российский флаг со своей публикации в «Твиттере» про результаты теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ротенберг подводил итоги одного из игровых дней, где отмечал выдающиеся результаты россиян – пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв вышли в финал олимпийского турнира в миксте, а Карен Хачанов стал финалистом турнира в одиночном разряде. При этом американец добавил к каждому спортсмену российский флаг.

Публикация доступна в «твиттере» Бена Ротенберга.

Это возмутило одного из пользователей. «Вряд ли тут стоит использовать изображение российского флага», — написал он в комментариях. «Я – не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — ответил Ротенберг.