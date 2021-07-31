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«Я не МОК». Американский журналист отказался убирать российский флаг с поста в «Твиттере»

«Я не МОК». Американский журналист отказался убирать российский флаг с поста в «Твиттере»
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Бен Ротенберг, известный обозреватель тенниса в издании New York Times, отказался убирать российский флаг со своей публикации в «Твиттере» про результаты теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ротенберг подводил итоги одного из игровых дней, где отмечал выдающиеся результаты россиян – пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв вышли в финал олимпийского турнира в миксте, а Карен Хачанов стал финалистом турнира в одиночном разряде. При этом американец добавил к каждому спортсмену российский флаг.

Публикация доступна в «твиттере» Бена Ротенберга.

Это возмутило одного из пользователей. «Вряд ли тут стоит использовать изображение российского флага», — написал он в комментариях. «Я – не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — ответил Ротенберг.

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