Шамиль Тарпищев: я очень доволен выступлением российских теннисистов на ОИ-2020

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских теннисистов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Если американская федерация с бюджетом в 300 миллионов долларов не выигрывает, а мы со своими 7 миллионами выиграли, то это говорит о том, что принцип „мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов“ не подтверждается. У нас есть система, есть методика, надо это развивать.

Я очень доволен. Самое удивительное, что владельцы турниров «Большого шлема» только бронзу завоевали во всех турнирах. Это говорит о том, что в каждой стране есть один-два игрока, которые выступают на самом высоком уровне. Конечно, поздравляю тренеров Игоря Куницына и Игоря Андреева за хорошую работу и за прекрасно проведенный сбор в Южно-Сахалинске. Который во многом способствовал, что физически мы выглядели очень хорошо, за исключением Даниила Медведева, который сбор пропустил, решая проблемы с американской визой", — приводит слова Тарпищева «Р-спорт»