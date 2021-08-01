Есть первая медаль России в теннисе! Хачанов уступил в финале немцу с русскими корнями

Карен Хачанов уступил в финале немцу с русскими корнями Александру Звереву и завоевал серебро на Играх в Токио. У России в теннисе есть первая медаль!

В воскресенье, 1 августа, на олимпийском теннисном турнире разыгрывались последние медали. Россия была представлена в двух разрядах. Карен Хачанов сражался в финале одиночного турнира, а в решающем матче микста встретились две наши пары – Анастастия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев. А первым запуском определились чемпионки в женской паре. Ими стали чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они обыграли швейцарский дуэт Бенчич / Голубич и таким образом Белинда Бенчич к золоту, завоёванному накануне в одиночке, добавила ещё и серебро в паре.

Дальше разыгрывалась золотая медаль в одиночном разряде у мужчин. Напомним, что Россия была представлена в этой сетке максимальным числом участников – четыре, но до конца дошёл только Карен Хачанов. В полуфинале россиянин уверенно обыграл цепкого испанца Пабло Карреньо-Бусту – того самого, который перед этим выбил из сетки измученного жарой Даниила Медведева. Так что можно сказать, что Карен поквитался с испанцем за товарища по команде.

Последний раз в финале Олимпиады российский теннисист выступал 21 года назад. В Сиднее-2000 олимпийским чемпионом стал Евгений Кафельников, победивший немца Томми Хааса. До этого бронзовым медалистом был Андрей Черкасов в Барселоне-1992. Все остальные наши олимпийские медали завоёвывали только девушки.

В соперники по финалу Хачанову достался Александр Зверев, хотя перед началом турнира почти все видели на этом месте лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, который так мечтал о «Золотом шлеме». И серб к попаданию в финал был близок – он вёл в полуфинале 6:1, 3:2 с брейком, но немец сотворил чудо, совершил камбэк и не пустил Джоковича в решающий матч.

Тут стоит напомнить, что Александр Зверев вырос в семье советских теннисистов. Его отец, Александр Зверев-старший, выступал за сборную СССР, брат Миша родился в Москве. И хотя Саша появился на свет в Германии, он отлично говорит по-русски и в напряжённые моменты матча проявляет свои эмоции на корте на «великом и могучем», причём не всегда цензурно. Хачанов и Зверев отлично друг друга знают ещё с юниорских времён. Они много раз встречались, но в последних двух матчах перед Олимпиадой первенствовал Карен – на «Мастерсах» в Париже-2018 и Монреале-2019.

Зверев вышел на финал заряженным на победу, как будто он продолжает играть поединок с Джоковичем. Сразу же немец начал атаковать, давить темпом и уже в 3-м гейме добился брейка. После этого Хачанов пытался вернуть свою потерянную подачу, но свои шансы не реализовал, а в концовке партии Зверев сделал ещё один брейк – 6:3 за 44 минуты. Во втором сете преимущество Зверева стало ещё более ощутимым, он выиграл 5 геймов подряд и над Хачановым замаячила обидная баранка. Один гейм наш теннисист вытащил, но на большее его не хватило. В итоге за 1 час 21 минуту всё было кончено – 6:3, 6:1.

Так Карен Хачанов добыл в Токио для России первую медаль в теннисе. Правда, только серебряную. Всего же в истории Олимпиад наши теннисисты выиграли уже 8 медалей в одиночном разряде.

Россияне – призёры Олимпийских игр в одиночном разряде (8):

Андрей Черкасов – 1992 – бронза

Евгений Кафельников – 2000 – золото

Елена Дементьева – 2000 – серебро

Елена Дементьева – 2008 – золото

Динара Сафина – 2008 – серебро

Вера Звонарёва – 2008 – бронза

Мария Шарапова – 2012 – серебро

– 2020 – серебро Андрей Черкасов – 1992 – бронзаЕвгений Кафельников – 2000 – золотоЕлена Дементьева – 2000 – сереброЕлена Дементьева – 2008 – золотоДинара Сафина – 2008 – сереброВера Звонарёва – 2008 – бронзаМария Шарапова – 2012 – серебро Карен Хачанов – 2020 – серебро

А чемпионом Олимпийских игр стал немец с русскими корнями Александр Зверев.