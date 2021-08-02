Карен Хачанов: разговоры про допинг у российских спортсменов — политическая фигня

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему невыносимо слушать обвинения в адрес российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов… Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось, потому что это невыносимо.
Эти разговоры — политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я чётко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать», — приводит слова Хачанова «Московский комсомолец».
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
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