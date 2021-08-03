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Ник Кирьос: я уже стал знаковой фигурой для тенниса, сейчас играю просто для удовольствия

Ник Кирьос: я уже стал знаковой фигурой для тенниса, сейчас играю просто для удовольствия
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Греческий теннисист Ник Кирьос поделился воспоминаниями о начале карьеры, а также рассказал, что помогает ему продолжать играть и тренироваться.

«Мне кажется, что, когда я был молодым, у меня не было цели выиграть турнир «Большого шлема». Я имею в виду, что не так сильно любил спорт, чтобы отдаваться ему на 100 процентов.

Очевидно, со временем я стал неплохим игроком. Обыгрывал всех ведущих теннисистов, выиграл несколько титулов. Мне кажется, что я стал довольно знаковой фигурой для тенниса в том смысле, что добивался всего по-своему.

Сейчас мне нравится играть просто для удовольствия. Мне действительно в радость быть рядом с болельщиками, просто разговаривать с ними, узнавать, чем они занимаются», — приводит слова Кирьоса Tennis Head.

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