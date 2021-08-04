Кирьос — о поражении в первом круге в Вашингтоне: я радуюсь за соперника, и это странно

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё поражение в первом круге турнира в Вашингтоне (США). На старте соревнований он проиграл представителю США Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 4:6.
«Макдональд хорошо играл, хорошо разыгрывал важные моменты. Он должен гордиться. Он хороший игрок, а также отличный парень.
Конечно, я разочарован. Я никогда не хочу проигрывать. Я борец. Но сегодня я не чувствовал привычного давления. Кажется, будто я вообще не испытывал на корте моих обычных эмоций. Чувствую, что мне больше нравился мой теннис, когда он испытывал то взлёты, то падения. Как вы видите, сегодня, проиграв, я едва начинаю злиться. Я действительно скучаю по тем дням, когда проигрывал, но я продолжал бороться, меня штрафовали, я бросал свои ракетки.
Это лишь означало, что мне не всё равно за результат. Я беспокоился за то, что происходит. Сейчас я проигрываю и радуюсь за соперника. Раньше я не выносил соперников. А сейчас… Я не знаю, не знаю… У меня всегда была теория, что если люди злятся, когда они проигрывают, им не всё равно. А теперь я не знаю. Это всё очень странно», — сказал австралиец на пресс-конференции.
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