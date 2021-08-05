Мартина Навратилова оценила шансы Серены Уильямс стать 24-кратной победительницей ТБШ

Бывшая первая ракетка мира, девятикратная чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова оценила шансы американской теннисистки Серены Уильямс завоевать 24-й титул на турнире «Большого шлема».

«Я не думаю, что Серена может выиграть более 24 турниров «Большого шлема», но она может достичь этого числа. Прошедший Уимблдон был для неё отличным шансом, но этого не произошло. Если она здорова, то Открытый чемпионат США – отличная попытка достичь цифры 24. Её шансы на следующем Уимблдоне сейчас примерно 50 на 50», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.