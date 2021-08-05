Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартина Навратилова оценила шансы Серены Уильямс стать 24-кратной победительницей ТБШ

Мартина Навратилова оценила шансы Серены Уильямс стать 24-кратной победительницей ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, девятикратная чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова оценила шансы американской теннисистки Серены Уильямс завоевать 24-й титул на турнире «Большого шлема».

«Я не думаю, что Серена может выиграть более 24 турниров «Большого шлема», но она может достичь этого числа. Прошедший Уимблдон был для неё отличным шансом, но этого не произошло. Если она здорова, то Открытый чемпионат США – отличная попытка достичь цифры 24. Её шансы на следующем Уимблдоне сейчас примерно 50 на 50», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

Новость по теме
Агент Серены Уильямс рассказала о её самочувствии после травмы на Уимблдоне
Серена рыдала, падала на траву, но пыталась играть. А потом всё равно покинула Уимблдон Серена рыдала, падала на траву, но пыталась играть. А потом всё равно покинула Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021