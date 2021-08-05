Путинцева обыграла австралийку Томлянович и прошла в 1/4 финала турнира в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на арене «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч второго круга турнира WTA между 26-летней представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-е место рейтинга) и 28-летней австралийкой Айлой Томлянович (50-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Путинцевой – 2:1 (3:6, 7:5, 6:3). Продолжительность игры составила 2 часа 30 минут.
Процент первой подачи у австралийской теннисистки лучше — 71% против 68%. По количеству двойных ошибок впереди представительница Казахстана – 4:2, по реализованным брейк-пойнтам Томлянович уступила – 12% (2 из 17) против 50% (3 из 6).
В 1/4 финала турнира Юлия Путинцева встретится с победителем пары Элисе Мертенс – Кристина Младенович.
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