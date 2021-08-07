Мертенс обыграла Путинцеву и встретится с Касаткиной в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.
В полуфинале турнира Мертенс встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла представительницу Польши Магду Линетт.
Полуфинальный матч между Касаткиной и Мертенс состоится 7 августа. Ориентировочное время начала матча – 17:00 мск.
Турнир в Сан-Хосе проходит со 2 по 8 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $565 530.
Действующим победителем турнира является китаянка Чжэн Сайсай, которая в финальном матче 2019 года обыграла белоруску Арину Соболенко. В 2020 году турнир перенесли из-за коронавируса.
- 7 августа 2021
-
02:35
- 6 августа 2021
-
23:34
-
22:35
-
14:43
-
13:41
-
13:20
-
12:57
-
12:07
-
11:30
-
11:30
-
10:37
-
10:33
-
09:45
-
04:25
- 5 августа 2021
-
23:44
-
23:06
-
21:13
-
16:54
-
14:49
-
11:09
-
09:30
-
07:36
-
02:37
-
01:54
-
00:36
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:26
-
22:48
-
20:49
-
19:26
-
12:57
-
10:45
-
09:36
-
08:23
-
01:07