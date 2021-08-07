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Мертенс обыграла Путинцеву и встретится с Касаткиной в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Мертенс обыграла Путинцеву и встретится с Касаткиной в полуфинале турнира в Сан-Хосе
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

В полуфинале турнира Мертенс встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла представительницу Польши Магду Линетт.

Полуфинальный матч между Касаткиной и Мертенс состоится 7 августа. Ориентировочное время начала матча – 17:00 мск.

Турнир в Сан-Хосе проходит со 2 по 8 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $565 530.
Действующим победителем турнира является китаянка Чжэн Сайсай, которая в финальном матче 2019 года обыграла белоруску Арину Соболенко. В 2020 году турнир перенесли из-за коронавируса.

Сан-Хосе. 1/4 финала
06 августа 2021, пятница. 23:45 МСК
Элисе Мертенс
17
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10  
3 		6 8  
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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