Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Отец Новака Джоковича: эти ужасные люди с Уимблдона не разрешили нам посмотреть на сына

Отец Новака Джоковича: эти ужасные люди с Уимблдона не разрешили нам посмотреть на сына
Комментарии

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, сообщил, что его с женой не пустили на Уимблдон.

«К сожалению, мы с женой хотели приехать на Уимблдон, но нам не разрешили.

Эти ужасные люди не позволили нам, родителям, поехать и посмотреть на него, потому что мы должны были неделю сидеть в карантине, хотя стадион был полон — 15 000, 16 000 человек. Теперь мы хотели поехать в Токио, и нам тоже не позволили этого сделать», — приводит слова Срджана Джоковича Tennis Head.

Напомним, на Уимблдоне Новак Джокович одержал уверенную победу, в финальной игре переиграв итальянца Маттео Берреттини. На Олимпийских играх — 2020 в Токио серб дошёл до стадии полуфинала, где сенсационно уступил Александру Звереву из Германии.

«Лучшая!» Как хрупкая Елена Веснина разнесла на Олимпиаде великого Новака Джоковича «Лучшая!» Как хрупкая Елена Веснина разнесла на Олимпиаде великого Новака Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021