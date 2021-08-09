Отец Новака Джоковича: эти ужасные люди с Уимблдона не разрешили нам посмотреть на сына

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, сообщил, что его с женой не пустили на Уимблдон.

«К сожалению, мы с женой хотели приехать на Уимблдон, но нам не разрешили.



Эти ужасные люди не позволили нам, родителям, поехать и посмотреть на него, потому что мы должны были неделю сидеть в карантине, хотя стадион был полон — 15 000, 16 000 человек. Теперь мы хотели поехать в Токио, и нам тоже не позволили этого сделать», — приводит слова Срджана Джоковича Tennis Head.

Напомним, на Уимблдоне Новак Джокович одержал уверенную победу, в финальной игре переиграв итальянца Маттео Берреттини. На Олимпийских играх — 2020 в Токио серб дошёл до стадии полуфинала, где сенсационно уступил Александру Звереву из Германии.