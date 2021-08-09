Аслан Карацев покинул топ-10 Чемпионской гонки ATP

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 9 августа итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на 10-ю строчку, вытеснив из первой десятки россиянина Аслана Карацева. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Чемпионская гонка ATP. 9 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.
3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2270.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.
10 (13). Янник Синнер (Италия) — 2020.
11 (10). Аслан Карацев (Россия) — 1785.
...
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 985.
- 9 августа 2021
-
13:37
-
13:34
-
13:05
-
11:21
-
11:06
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
08:36
-
04:28
-
03:07
-
01:18
-
00:20
- 8 августа 2021
-
22:44
-
20:17
-
17:47
-
15:58
-
15:44
-
14:30
-
14:08
-
12:52
-
02:55
-
00:44
- 7 августа 2021
-
21:49
-
21:18
-
20:20
-
02:35
- 6 августа 2021
-
23:34
-
22:35
-
14:43
-
13:41
-
13:20
-
12:57
-
12:07
-
11:30