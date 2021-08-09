Аслан Карацев покинул топ-10 Чемпионской гонки ATP

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 9 августа итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на 10-ю строчку, вытеснив из первой десятки россиянина Аслана Карацева. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.



Чемпионская гонка ATP. 9 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.

3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.

4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2270.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.

10 (13). Янник Синнер (Италия) — 2020.

11 (10). Аслан Карацев (Россия) — 1785.

...

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 985.

Новость по теме Стефанос Циципас обошёл Рафаэля Надаля и впервые стал третьей ракеткой мира