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Аслан Карацев покинул топ-10 Чемпионской гонки ATP

Аслан Карацев покинул топ-10 Чемпионской гонки ATP
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В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 9 августа итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на 10-ю строчку, вытеснив из первой десятки россиянина Аслана Карацева. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Чемпионская гонка ATP. 9 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.
3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2985.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2270.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.
10 (13). Янник Синнер (Италия) — 2020.
11 (10). Аслан Карацев (Россия) — 1785.
...
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 985.

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