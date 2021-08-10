Бублик обыграл Эванса и встретится с Медведевым во втором круге турнира в Торонто

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Торонто. В матче первого круга он одолел представителя США Даниэля Эванса со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Бублик сделал 8 подач навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнта. На счету американца 2 эйса, 1 реализованный брейк-пойнт из 1, а также 5 двойных ошибок.

Во втором круге Александр Бублик встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч состоится 10 августа. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 мск.

Турнир в Торонто стартовал 9 августа. Финальная встреча назначена на 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $2 850 975.