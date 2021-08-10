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Бублик обыграл Эванса и встретится с Медведевым во втором круге турнира в Торонто

Бублик обыграл Эванса и встретится с Медведевым во втором круге турнира в Торонто
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира в Торонто. В матче первого круга он одолел представителя США Даниэля Эванса со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Бублик сделал 8 подач навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнта. На счету американца 2 эйса, 1 реализованный брейк-пойнт из 1, а также 5 двойных ошибок.

Во втором круге Александр Бублик встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч состоится 10 августа. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 мск.

Турнир в Торонто стартовал 9 августа. Финальная встреча назначена на 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $2 850 975.

Торонто. 1-й круг
09 августа 2021, понедельник. 23:35 МСК
Даниэль Эванс
27
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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