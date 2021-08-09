«Любой результат, кроме финала, — неудача». Как Медведеву избежать провала в конце сезона

Для Даниила Медведева начинается непростой период. Каждая неделя становится вызовом, ведь до конца сезона он должен защитить просто безумное количество рейтинговых очков. Как нашему теннисисту избежать провала?

Продолжается американская серия турниров на харде. На «Мастерс» в Торонто подтянулись практически все олимпийцы. Не хватает только нескольких героев решающих матчей Игр в Токио — Новака Джоковича, Александра Зверева и Пабло Карреньо-Бусты. А вот серебряный призёр Карен Хачанов уже вовсю играет. Вместе с олимпийским чемпионом в миксте Андреем Рублёвым он выиграл стартовый матч парного разряда. Готовятся к началу турнира 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас, поменявшиеся местами в рейтинге ATP в этот понедельник. Напомним, Надаль впервые с 2017 года покинул топ-3.

С небывалым вызовом в своей карьере сейчас столкнулся россиянин Даниил Медведев. 2-й номер мировой классификации теперь должен каждую неделю защищать практически максимально возможные очки, которые он заработал в концовке сезонов-2019 и 2020. Дело в том, что уже с «Мастерса» в Цинциннати ATP-тур постепенно возвращается к старой системе подсчёта очков. Прошлый результат (от 2019 или 2020 года) будет сгорать полностью (первая Drop Date — 23 августа), а добавляться к рейтингу игроку будут только те очки, которые он заработает в 2021-м. И «Мастерс» в Торонто для Даниила практически последний, когда он может что-то существенно прибавить себе в рейтинг.

В Торонто сгорели ещё пока 50% из лучших очков, набранных Медведевым за канадский «Мастерс»-2019. Тогда он дошёл до финала и набрал 600 очков. Сейчас у него осталось 300, но россиянин, начиная с выхода в полуфинал-2021, может себе добавить ещё баллы. Максимально — 700, если завоюет титул. А вот дальше прибавлять в рейтинг будет что-либо сложно. Дело в том, что в 2019-2020 годах Даниил как вихрь промчался по турнирам, либо доходя до финала, либо завоёвывая титул. И если он не будет показывать результаты такого же уровня, то начнёт стремительно опускаться в рейтинге. Ведь защитить ему нужно до конца сезона 6040 очков из 9920, которые у него есть сейчас.

Если всё будет складываться не очень удачно, то Даниил рискует в ближайшие месяцы откатиться в конец топ-10. Россиянин это всё прекрасно понимает, о чём и заявил перед началом «Мастерса» в Торонто: «Я лидер посева, так что любой результат, кроме финала, — неудача. Хочу показать отличный теннис. Знаю, что меня тяжело победить на харде, когда я хорошо играю. Мне хочется завоевать титул. Я знаю, что на харде могу побеждать сильнейших и выигрывать крупные турниры. С другой стороны, сейчас все показывают хороший теннис, так что любой может обыграть любого. Всё очень непредсказуемо. Каждую неделю ты встречаешься с тем, кто хочет обыграть вторую ракетку мира».

В Торонто 1-му номеру посева Даниилу Медведеву придётся непросто. Он начинает турнир со второго круга, где должен встретиться с победителем пары Эванс — Бублик. Первым из сеяных ему может достаться итальянец Янник Синнер (16), только что завоевавший титул в Вашингтоне и ставший самым молодым чемпионом турнира ATP-500 с момента зарождения этой серии (в 2009 году). В 1/4 финала Даниилу может достаться австралиец Алекс де Минор (12) или поляк Хуберт Хуркач (7), в 1/2 финала — россиянин Андрей Рублёв (4), канадец Денис Шаповалов (5), француз Гаэль Монфис (11) или чилиец Кристьян Гарин (13). В другой половине сетки стоит особо выделить Рафаэля Надаля (2), Стефаноса Циципаса (3), Каспера Рууда (6), а также россиян Аслана Карацева (15) и Карена Хачанова.