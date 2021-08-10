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Марино о пятилетнем перерыве в карьере из-за депрессии: я вновь полюбила теннис

Марино о пятилетнем перерыве в карьере из-за депрессии: я вновь полюбила теннис
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220-я ракетка мира Ребекка Марино канадка обыграла Мэдисон Кис (США) в первом круге турнира в Монреале. После победы канадка дала интервью, в котором рассказала про возобновление карьеры. Напомним, с 2013 до 2018-го канадка cделала перерыв в связи с клинической депрессией.

«Я думаю, что это было правильное решение в тот момент, когда я решила отойти от игры. Я знаю, что некоторые люди не понимали этого в то время, но я действительно горжусь принятыми решениями, потому что это помогло мне почувствовать себя абсолютно цельной личностью, и это заставило меня заново открыть свою любовь и страсть к спорту. Я думаю, это видно, когда я играю», — приводит слова Ребекки Марино официальный сайт WTA.

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