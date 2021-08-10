Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Монреале

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который продлится до 15 августа.

В матче первого круга Павлюченкова (10) в двух сетах обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гарсии — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде россиянка сразится с американкой Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В основную сетку Монреаля также попали Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова из России.