Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Монреале

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который продлится до 15 августа.
В матче первого круга Павлюченкова (10) в двух сетах обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Гарсии — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде россиянка сразится с американкой Джессикой Пегулой.
Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В основную сетку Монреаля также попали Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова из России.
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