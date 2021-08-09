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Рафаэль Надаль назвал главную цель на турнире в Торонто

Рафаэль Надаль назвал главную цель на турнире в Торонто
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на турнире в Торонто. Двадцатикратный обладатель турниров «Большого шлема» появится на корте впервые с «Ролан Гаррос».

«Главное — постараться почувствовать, что я улучшаюсь с каждой игрой. Примерно 20 дней я не брал в руки ракетку, пытаясь восстановиться. Психологически тоже было непросто. На «Ролан Гаррос» я играл недостаточно хорошо.

Мне нужно провести пару недель с меньшей болью, чтобы снова обрести уверенность в своих движениях. Я приехала сюда, чтобы попытаться победить, но также для того, чтобы сохранить позитивные ощущения от своей ноги. Я ещё не на пике своей формы, но я тренировалась лучше, чем играла в Вашингтоне, поэтому мне не терпится сыграть здесь. Надеюсь, я смогу хорошо выступить», — приводит слова Надаля ATP Tour.

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