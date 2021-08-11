Даниил Медведев прокомментировал непростую победу над Бубликом на турнире в Торонто

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира в Торонто (Канада). Во втором раунде он в упорной борьбе одолел представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Пауза из-за дождя очень помогла мне. Я не знаю, изменилась ли влажность, но перед дождём я играл не так хорошо. У меня были шансы, но я упускал их на приёме второй подачи. Я знал, что для победы нужно играть лучше.

После возвращения на корт я с первого же гейма почувствовал себя лучше. По ходу матча моё состояние улучшалось всё больше. У Бублика уже не было ни одного брейк-пойнта. Я полностью изменил ход матча», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Медведев сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).