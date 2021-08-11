Иснер вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто и может сыграть с Рублёвым

Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение 13-й ракетке турнира представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Иснер 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гарин подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Иснер сыграет с победителем матча второго круга между четвёртым сеяным россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Фабио Фоньини.

Иснер, не принимавший участия в Олимпийских играх в Токио, 1 августа стал победителем турнира категории ATP 250 в Атланте, одолев в финале соотечественника Брэндона Накашиму.