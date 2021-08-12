Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто. Теперь грек встретится с Руудом
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов уступил третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в третьем круге нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:4, 6:3. Пока Хачанов играл на Олимпиаде и завоевал серебро Игр, Рууд стал победителем турнира категории АТР-250 в Кицбюэле.
Торонто. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 18:10 МСК
29
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
3
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
- 12 августа 2021
-
20:14
-
19:47
-
15:32
-
15:01
-
13:21
-
12:59
-
12:37
-
10:42
-
10:25
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:13
-
08:48
-
08:14
-
08:05
-
07:39
-
04:55
-
02:28
-
01:36
- 11 августа 2021
-
23:28
-
23:01
-
21:48
-
21:16
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:09
-
19:47
-
19:17
-
16:58
-
15:36
-
14:44
Партнерский контент