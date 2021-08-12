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Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто. Теперь грек встретится с Руудом

Хачанов уступил Циципасу на «Мастерсе» в Торонто. Теперь грек встретится с Руудом
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче третьего круга соревнований Хачанов уступил третьей ракетке турнира представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Хачанов пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал две возможности взять подачу соперника. Циципас подал пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в третьем круге нанёс поражение сербу Душану Лайовичу со счётом 6:4, 6:3. Пока Хачанов играл на Олимпиаде и завоевал серебро Игр, Рууд стал победителем турнира категории АТР-250 в Кицбюэле.

Торонто. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 18:10 МСК
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Торонто. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 18:10 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Душан Лайович
44
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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