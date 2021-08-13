Кудерметова и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира в Монреале в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной вышли в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала они обыграли чешский дуэт Каролину Мухову и Каролину Плишкову со счетом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Кудерметова и Рыбакина сделали 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Муховой и Плишковой 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира Кудерметова и Рыбакина встретятся с норвежско-американским дуэтом Ульрикке Эйкери и Кэтрин Харрисон. Матч состоится сегодня, 13 августа. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 мск.
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