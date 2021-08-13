Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале и сыграет с Соболенко
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000, который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче четвёртая ракетка соревнований нанесла поражение представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Плишкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
За выход в финал турнира в Монреале Плишкова сыграет первой ракеткой турнира – белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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