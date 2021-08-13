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Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале и сыграет с Соболенко

Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале и сыграет с Соболенко
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000, который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче четвёртая ракетка соревнований нанесла поражение представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Плишкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Соррибес-Тормо не подала ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в финал турнира в Монреале Плишкова сыграет первой ракеткой турнира – белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Монреаль. 1/4 финала
13 августа 2021, пятница. 20:45 МСК
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Сара Соррибес-Тормо
48
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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