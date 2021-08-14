Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Цинциннати, где Даниил Медведев посеян под первым номером

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Цинциннати (США) с 15 по 22 августа, то есть за неделю до старта Открытого чемпионата США – 2021.
Возглавил посев российский теннисист Даниил Медведев, он начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победителем матча Брэндон Накашима – Маккензи Макдональд (оба – из США). Вторым сеяным турнира стал грек Стефанос Циципас, во втором круге он сыграет либо с Себастьяном Кордой (США), либо с Ласло Джере (Сербия).
Помимо Медведева в основную сетку Цинциннати попали ещё три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Четвёртый сеяный Рублёв во втором круге сразится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия). Соперником Хачанова в первом круге станет один из квалифаеров.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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