Стало известно, с кем Даниил Медведев поборется за выход в финал «Мастерса» в Торонто

Стало известно, кто поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Соперником Медведева в полуфинале стал американец Джон Иснер. В четвертьфинальном поединке Иснер в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Их встреча продлилась 1 час 33 минуты.

Медведев же ранее в трёхсетовом матче обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 2:6, 7:6, 7:6. Напомним, представитель России начал свой путь на турнире с победы над представителем Казахстана Александром Бубликом, а затем обыграл австралийца Джеймса Дакворта.

Иснер ранее стал победителем турнира ATP-250 в Атланте. Другую путёвку в финал Торонто разыграют грек Стефанос Циципас (3) и американец Райлли Опелка.