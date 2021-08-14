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Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреале, обыграв Соболенко

Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреале, обыграв Соболенко
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Монреале. В полуфинальном матче четвёртая сеяная Плишкова нанесла поражение первой ракетке соревнований представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Соболенко подала пять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира в Монреале Плишкова сыграет с победительницей полуфинала, в котором встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.

В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

Монреаль. 1/2 финала
14 августа 2021, суббота. 20:10 МСК
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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