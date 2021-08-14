Плишкова стала первой финалисткой турнира в Монреале, обыграв Соболенко
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Монреале. В полуфинальном матче четвёртая сеяная Плишкова нанесла поражение первой ракетке соревнований представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Соболенко подала пять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За титул турнира в Монреале Плишкова сыграет с победительницей полуфинала, в котором встретятся итальянка Камила Джорджи и американка Джессика Пегула.
В 2019 году турнир выиграла канадка Бьянка Андрееску. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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