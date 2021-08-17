Бублик пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с Димитровым

38-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.
В стартовом матче Бублик в упорной борьбе одолел представителя США Маркоса Гирона со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Бублик 21 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Гирона — 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем матче Бублик встретится с болгарином Григором Димитровым.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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