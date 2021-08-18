Джон Иснер вторым в истории преодолел рубеж в 13 тысяч эйсов за карьеру

Американский теннисист Джон Иснер в матче первого круга турнира в Цинциннати (США) с представителем Великобритании Кэмероном Норри выполнил 26 эйсов. После этой встречи на счету Иснера числится 13 004 эйса за карьеру. Он стал вторым теннисистом после 42-летнего хорвата Иво Карловича, преодолевшим рубеж в 13 тысяч подач навылет. Карлович совершил 13 709 эйсов.



«Это очень круто. Я знаю, что нахожусь очень близко к Иво, возможно, чтобы побить его рекорд. Если он скоро уйдёт на пенсию, это, безусловно, будет достижимо. Я хотел бы установить этот рекорд, не собираюсь скрывать. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — приводит слова 36-летнего Иснера АТР.

Иснер вышел во второй круг, победив Норри со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. За выход в третий круг американец поспорит с Янником Синнером из Италии.