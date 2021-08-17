Медведев — на вопрос о подачах Иснера и Опелки: я до сих пор многое не понимаю в теннисе

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему удалось справиться с подачами американцев Джона Иснера и Райлли Опелки на «Мастерсе» в Торонто.
«Я до сих пор многое не понимаю в теннисе. Иногда ты чувствуешь себя не лучшим образом и проигрываешь соперникам, которые подают хуже. Райлли и Джон подают лучше, чем 99% теннисистов тура.
Иногда соперник подаёт со скоростью 160 км/ч, и ты не можешь принять мяч. В такие дни ты чувствуешь себя медленным. Не знаю, что со мной случилось в полуфинале и финале, но я просто читал их подачи и удачно подставлял ракетку. Не знаю, как много эйсов Райлли выполнил в финале, кажется, 5 или 6, что для него не так много. Я не знаю, как это работает, но доволен, что сумел справиться», — приводит слова Медведева ASAP Sports.
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