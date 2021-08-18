Элина Свитолина уступила Анжелике Кербер во втором круге турнира в Цинциннати

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом для себя матче Свитолина (4) в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Кербер — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Кербер сразится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэйди (США).

Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.