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Элина Свитолина уступила Анжелике Кербер во втором круге турнира в Цинциннати

Элина Свитолина уступила Анжелике Кербер во втором круге турнира в Цинциннати
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Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом для себя матче Свитолина (4) в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Кербер — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Кербер сразится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэйди (США).

Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.

Цинциннати (ж). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 17:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Анжелика Кербер
21
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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