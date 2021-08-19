Цонга прокомментировал достижение Монфисом 500 побед в карьере

Бывшая пятая ракетка мира, французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга, одержавший 465 побед в карьере, прокомментировал достижение его соотечественником Гаэлем Монфисом отметки в 500 побед за карьеру. Монфис стал вторым французом с 500 победами после Ришара Гаске (560 побед). В топ-5 также входят Жиль Симон (494), Янник Ноа (478) и Фабрис Санторо (470).

«Это большое достижение для нас, французов. Я могу сказать это сейчас, потому что во время моей карьеры нам никогда не было достаточно того, что мы делали. Но сегодня мы знаем, что мы выступали во времена „Большой тройки“. Это то, чем мы можем гордиться, потому что мы играли в их поколении и так много выигрывали.



Всеего мы выиграли почти 500 матчей, и это просто поразительно. Во Франции к нам всегда относились как к игрокам, которые проигрывают из-за этих трёх теннисистов, которые выиграли всё. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что это было хорошее выступление», — приводит слова Цонги АТР.