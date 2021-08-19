Гаэль Монфис — о 500 победах в карьере: не знал, что был близок к этой цифре

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал достижение отметки в 500 побед в своей карьере.
«Я прекрасно себя чувствую. Очевидно, я счастлив одержать 500-ю победу. Это большое достижение, и я очень горжусь им. Это счастье, и я очень рад этому. Прошло много времени с тех пор, как я начал играть. Честно говоря, незадолго до приезда сюда я действительно не знал, что был так близок к этой цифре. 500, если подумать, это большое число. За эти годы было много побед. Я никогда не думал, когда начинал, что у меня будет такое количество побед», — приводит слова Монфиса АТР.
Монфис стал вторым французом, одержавшим 500 и более побед после Ришара Гаске с его 560 победами. Также он стал 11-м действующим игроком, которому покорилась данная отметка.
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