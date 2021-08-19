Наоми Осака: смотрю за тем, что происходит на Гаити и в Афганистане. Это безумие

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака высказалась о причинах отказа от общения со СМИ на «Ролан Гаррос».

«Мне было интересно понять, что же на меня так повлияло. Что заставило меня отказаться от общения с прессой. Думаю, я была напугана. Иногда я вижу заголовки о поражениях теннисистов, а на следующий день все пишут: «Этот игрок больше не топ, он не может победить». Тогда мне хотелось просыпаться и чувствовать себя победительницей. Хотеть идти на корт и играть, хотеть видеть болельщиков, приехавших посмотреть на мой теннис. Это само по себе достижение. Не знаю, когда я перестала чувствовать это так же ярко, как раньше. Для меня всё превратилось в рутину, потеряло важность. Я чувствую, что неблагодарно относилась к теннису.

Сейчас я смотрю за тем, что происходит в мире… Это безумие. На Гаити и в Афганистане такое… Я же просто бью по мячу в США, а люди приходят посмотреть на мои матчи. Наверное, это проще всего. Я бы хотела быть на своём месте, а не на месте любого другого человека в этой реальности», — приводит слова Осаки CBC.