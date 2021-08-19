Наоми Осака: смотрю за тем, что происходит на Гаити и в Афганистане. Это безумие

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака высказалась о причинах отказа от общения со СМИ на «Ролан Гаррос».
«Мне было интересно понять, что же на меня так повлияло. Что заставило меня отказаться от общения с прессой. Думаю, я была напугана. Иногда я вижу заголовки о поражениях теннисистов, а на следующий день все пишут: «Этот игрок больше не топ, он не может победить». Тогда мне хотелось просыпаться и чувствовать себя победительницей. Хотеть идти на корт и играть, хотеть видеть болельщиков, приехавших посмотреть на мой теннис. Это само по себе достижение. Не знаю, когда я перестала чувствовать это так же ярко, как раньше. Для меня всё превратилось в рутину, потеряло важность. Я чувствую, что неблагодарно относилась к теннису.
Сейчас я смотрю за тем, что происходит в мире… Это безумие. На Гаити и в Афганистане такое… Я же просто бью по мячу в США, а люди приходят посмотреть на мои матчи. Наверное, это проще всего. Я бы хотела быть на своём месте, а не на месте любого другого человека в этой реальности», — приводит слова Осаки CBC.
- 19 августа 2021
-
19:05
-
18:36
-
17:32
-
17:00
-
15:59
-
14:56
-
12:59
-
12:33
-
11:56
-
11:39
-
10:58
-
10:34
-
09:57
-
09:23
-
08:53
-
08:45
-
03:18
-
03:00
-
02:04
-
00:52
-
00:17
- 18 августа 2021
-
22:51
-
22:30
-
21:31
-
20:47
-
20:35
-
20:09
-
19:25
-
18:39
-
18:15
-
17:00
-
16:42
-
16:31
-
14:27
-
13:05