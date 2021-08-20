Осака — о поражении в Цинциннати: второй и третий сет получились слишком оборонительными

Вторая ракетка мира из Японии Наоми Осака прокомментировала поражение в третьем круге турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США). Осака проиграла представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:3, 3:6, 3:6.
«Тайхман играла очень хорошо. Думаю, что в первом сете я делала всё, что должна была делать, но затем второй и третий сет, возможно, были слишком оборонительными. Я многому научилась сегодня в этом матче. Я старалась изо всех сил на протяжении всей встречи, так что могу спокойно уснуть», — приводит слова Осаки WTA.
В четвертьфинале Хиль Белен Тайхман будет противостоять её соотечественница Белинда Бенчич, которая оказалась сильнее представительницы Чехии Каролины Муховой. Мухова снялась с матча при счёте 7:5, 2:1 в пользу Бенчич.
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