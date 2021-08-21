Квитова прокомментировала снятие с четвертьфинала турнира в Цинциннати
Поделиться
Чешская теннисистка Петра Квитова, снявшаяся с четвертьфинальной игры турнира категории WTA-100 в Цинциннати (США) против немки Анжелики Кербер, прокомментировала своё решение.
Публикация доступна в «твиттере» Петры Квитовой.
«Я оставалась на корте столько, сколько могла. Я несколько дней борюсь с проблемами с желудком, поэтому, к сожалению, сегодня я не смогла завершить матч.
Удачи, Анжелика. Извини, что всё так закончилось. Не могу дождаться следующей битвы с тобой», — написала спортсменка у себя в «твиттере».
Напомним, Квитова по ходу второго сета четвертьфинального матча с Анжеликой Кербер несколько раз общалась с врачами и решила не продолжать своё участие в игре из-за болей в области живота.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
01:23
-
00:48
- 20 августа 2021
-
23:17
-
21:56
-
21:46
-
21:15
-
20:01
-
17:07
-
13:20
-
12:59
-
12:37
-
11:54
-
11:18
-
10:47
-
10:26
-
08:56
-
08:35
-
08:25
-
07:02
-
04:18
-
03:54
-
00:52
-
00:23
- 19 августа 2021
-
23:57
-
23:36
-
23:17
-
22:43
-
22:19
-
21:34
-
20:45
-
19:05
-
18:36
-
17:32
-
17:00
-
15:59
Партнерский контент