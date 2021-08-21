Квитова прокомментировала снятие с четвертьфинала турнира в Цинциннати

Чешская теннисистка Петра Квитова, снявшаяся с четвертьфинальной игры турнира категории WTA-100 в Цинциннати (США) против немки Анжелики Кербер, прокомментировала своё решение.

Публикация доступна в «твиттере» Петры Квитовой.

«Я оставалась на корте столько, сколько могла. Я несколько дней борюсь с проблемами с желудком, поэтому, к сожалению, сегодня я не смогла завершить матч.

Удачи, Анжелика. Извини, что всё так закончилось. Не могу дождаться следующей битвы с тобой», — написала спортсменка у себя в «твиттере».

Напомним, Квитова по ходу второго сета четвертьфинального матча с Анжеликой Кербер несколько раз общалась с врачами и решила не продолжать своё участие в игре из-за болей в области живота.