Рублёв впервые за карьеру обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Медведев выполнил 8 подач навылет, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Андрей Рублёв сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и сделал 4 брейка при 10 брейк-пойнтах.

В финале Рублёв встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Для Андрея это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.

Призовой фонд всего турнира составил $ 3 028 140. Участие в соревнованиях приняли 56 спортсменов.