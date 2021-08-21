Рублёв впервые за карьеру обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Медведев выполнил 8 подач навылет, сделал 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Андрей Рублёв сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок и сделал 4 брейка при 10 брейк-пойнтах.
В финале Рублёв встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Для Андрея это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.
Призовой фонд всего турнира составил $ 3 028 140. Участие в соревнованиях приняли 56 спортсменов.
Цинциннати (м). 1/2 финала
21 августа 2021, суббота. 20:10 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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