Медведев взял реванш за неудачу на Олимпиаде. Нас ждёт русский полуфинал в Цинциннати

Даниил поквитался с испанцем Карреньо-Бустой за Токио и теперь сразится с Андреем Рублёвым за выход в финал.

На «Мастерсе» в Цинциннати нас ждёт русский полуфинал! Даниил Медведев взял реванш у испанца Карреньо-Бусты за неудачу на Олимпиаде, а Андрей Рублёв выиграл у француза Бенуа Пэра.

В Цинциннати на этой неделе проходит турнир серии «Мастерс». Это последнее представительное соревнование перед US Open. В штат Огайо съехались почти все сильнейшие теннисисты, которые собираются выступить на Открытом чемпионате США. Не хватает только прошлогоднего победителя и лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Напомним, Федерер, Надаль и Тим уже заявили, что досрочно завершили сезон из-за травм. Первым номером посева стал россиянин Даниил Медведев, только что выигравший «Мастерс» в Торонто. В 2019 году Даниил завоевал в Цинциннати главный приз, и сейчас ему необходимо защитить 1000 рейтинговых очков.

В сетке «Мастерса» в Цинциннати оказались ещё три представителя России — Андрей Рублёв (4-й номер посева), Карен Хачанов и Аслан Карацев. В первом же круге зачехлил ракетку Карацев, уступивший хорвату Марину Чиличу. Во втором раунде сошёл с дистанции Хачанов, которого остановил канадец Феликс Оже-Альяссим. В итоге до 1/4 финала из наших ребят дошли Рублёв и Медведев.

Рублёв начал свой турнирный путь в Цинциннати с того, что выбил из сетки обидчика Карацева — хорвата Чилича. А дальше Андрей последовательно справился с двумя французами — Гаэлем Монфисом и Бенуа Пэром. Причём 32-летний Пэр всего второй раз в своей продолжительной карьере пробился в 1/4 финала «Мастерса». Впервые это произошло в Риме-2013 и вот сейчас, спустя 8 лет, Бенуа повторил этот результат.

Медведев приехал в Цинциннати после яркой победы в Торонто. Казалось, что россиянин должен быть уставшим и не таким свежим, как его соперники, плюс на него должна была давить необходимость защищать очки за Цинциннати-2019. Всё это Даниил понимал, но смотрел на своё выступление на последнем «Мастерсе» перед US Open c оптимизмом: «Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели кряду играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод и чувствую, что готов на 100%. Именно поэтому я постараюсь сделать это».

До 1/4 финала Даниил уверенно прошёл по сетке, не отдав соперникам ни сета. Во 2-м круге он победил американца Маккензи Макдональда, а в 3-м — Григора Димитрова из Болгарии. Ну а в 1/4 финала Медведев встретился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой — тем самым, который выбил нашего теннисиста из турнирной сетки на Олимпиаде в Токио. Напомним, в том четвертьфинале у Даниила ничего не получалось против испанца, и он даже несколько раз повторял: «Он так никогда не играл!»

После Олимпиады, где Пабло Карреньо-Буста в итоге завоевал бронзовую медаль, он сделал небольшой перерыв и Цинциннати стал его первым турниром. Тем не менее Пабло довольно уверенно прошёл по сетке, обыграв Кёпфера и Хуркача, пока не встретил Медведева. Показать олимпийский теннис на этот раз испанцу просто не удалось. Даниил его разгромил, взяв убедительный реванш за неудачу в Токио. За 54 минуты россиянин отдал сопернику всего 2 гейма!

С учётом титула в Торонто Медведев одержал уже свою 8-ю победу подряд. Теперь Даниил сразится с Андреем Рублёвым за выход в решающий матч. Нас ждёт русский полуфинал! Напомним, на уровне ATP Даниил и Андрей уже играли четыре раза, и во всех случаях победу праздновал Медведев. Как будет в эту субботу в Цинциннати?