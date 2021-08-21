«Я вас засужу». Медведев столкнулся с телекамерой во время игры с Рублёвым. Видео

Во время полуфинальной встречи «Мастерса» в Цинциннати с Андреем Рублёвым вторая ракетка мира Даниил Медведев врезался в телекамеру и получил повреждение.

Эпизод произошёл во втором сете во время одного из розыгрышей третьего гейма.

«Я ещё после первого матча говорил, что эти камеры мешают, их надо убрать. И вот теперь в полуфинале случилось это. Если я проиграю матч, то сломаю камеру. Я вас засужу, я вас засужу», — крикнул Медведев после эпизода.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Матч завершился победой Рублёва со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Для Андрея это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.