«Я вас засужу». Медведев столкнулся с телекамерой во время игры с Рублёвым. Видео

Во время полуфинальной встречи «Мастерса» в Цинциннати с Андреем Рублёвым вторая ракетка мира Даниил Медведев врезался в телекамеру и получил повреждение.
Эпизод произошёл во втором сете во время одного из розыгрышей третьего гейма.
«Я ещё после первого матча говорил, что эти камеры мешают, их надо убрать. И вот теперь в полуфинале случилось это. Если я проиграю матч, то сломаю камеру. Я вас засужу, я вас засужу», — крикнул Медведев после эпизода.
Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.
Матч завершился победой Рублёва со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Для Андрея это первая победа в матчах с Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублёв не выиграл даже одного сета.
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