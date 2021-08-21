Рублёв — о первой победе в матче с Медведевым: будто окончил университет и получил диплом

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свой выход в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальной игре россиянин обыграл соотечественника Даниила Медведева в первый раз за карьеру.

«Даже когда я проиграл первый сет 2:6, я думал, что всё должно было быть иначе. Потому что розыгрыши были очень упорными, однако я допускал небольшие ошибки, а Даниил выполнял отличные удары. Тем не менее не думаю, что счёт первого сета не отражал игру.



В третьем сете то же самое — я выиграл 6:3, но матч был очень напряжённым. Было очень сложно — и психологически, и физически. Это были прямо шахматы.



Даниил обычно играет от соперника, обычно игру диктует не он. Так что я был обязан заставлять его бегать, включая мощь в нужные моменты.



Я обыграл его впервые и как будто окончил университет и получил диплом», — сказал Рублёв после матча.