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Матс Виландер: мы уже начинаем привыкать к тому, что Надаль не может играть

Матс Виландер: мы уже начинаем привыкать к тому, что Надаль не может играть
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о решении испанца Рафаэля Надаля досрочно завершить текущий сезон.

«Думаю, мы уже начинаем привыкать к тому, что Рафа не может играть. Конечно, он очень старается. В этом году поехал в Вашингтон, чтобы провести пару матчей, потом пытался тренироваться в Канаде, но из этого ничего не вышло.

Он старается, но просто не может. С каждым годом он играет всё меньше. К тому же Надаль становится старше, а его организм постоянно подвергается нагрузкам, ведь ему приходится мощно тренироваться, чтобы принимать участие в турнирах. Мне печально и тревожно, но думаю, Рафа продолжит возвращаться, пока однажды не сможет этого сделать. Желание играть у него всё ещё есть.

Не думаю, что это конец эпохи. Возможно, это мы больше не увидим побед на турнирах «Большого шлема», но все мы хорошо знакомы с любовью Рафы к «Ролан Гаррос». Их тёплые отношения не закончатся, пока испанец не решит повесить ракетку. Да, эпоха побед может закончиться, но эпоха заполнения трибун и игры перед болельщиками продлится ещё несколько лет», — приводит слова Виландера Tennis Head.

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