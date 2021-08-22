Тётя Циципаса: украдкой читать смс-ки, сидя на унитазе, не в характере Стёпы

Тётя Стефаноса Циципаса — бывшая советская теннисистка Алла Сальникова в интервью «Чемпионату» прокомментировала обвинение Александра Зверева в том, что его соперник во время полуфинала «Мастерса» в Цинциннати пользовался подсказками по телефону во время туалетного перерыва.



«Я знаю Стёпу миллион лет, с самого его рождения, я знаю его характер, его отношение к жизни. Он не тот человек, который будет что-то делать исподтишка. Это вообще ему претит. И уж тем более заходить в кабинку туалета с телефоном он не будет. Это выше его достоинства. Украдкой читать смс-ки, сидя на унитазе, не в характере Стёпы. Он слишком для этого гордый и самолюбивый. И ему, по большому счёту, не нужны папины подсказки, потому что у них телепатическая связь. Ему достаточно просто на папу посмотреть, и всё, что написано в его глазах, он увидит. А в глазах написано, естественно: «Иди и борись!» Вот и вся подсказка. О том, что в какой-то момент надо делать укороченные, резаные или выходы к сетке, этого нет в его взгляде. И он ему не пишет смс-ки, и я это знаю. Если камера в этот момент показала папу на трибуне, что он что-то пишет, это не значит, что он что-то писал Стёпе. Он, например, постоянно на связи с Патриком Муратоглу, мог писать ещё кому-то во время перерыва в матче.



Есть категории людей подлых, а есть антиподлых. Вот Стёпа — антиподлый. Подлый поступок его разрушит эмоционально изнутри, и он дальше просто не сможет играть. Даже когда судья ошибается в его пользу, он не будет молчать, а обязательно скажет об этом в ущерб своему результату. Такой он человек. И то, что «вбросил» Зверев, никак не может относиться к Стёпе. Я очень удивлена, потому что думала о Саше как о человеке благородном. Мы переписываемся с его мамой каждый день, делимся секретами. Мы с ней столько лет вместе играли в теннис и остались на дружеской ноге. Она очень хороший и добросердечный человек. И поэтому тем более мне трудно было поверить в такой «вброс» со стороны Саши. Ну, будем считать, что Зверев так мыслит, я же не могу ему поменять мозги. Он ещё молодой человек, и, может быть, через какое-то время он извинится и скажет: «Я был неправ и зря напридумывал всё это про Циципаса». Я хотела высказать своё личное мнение, меня никто об этом не просил. Просто возмущена тем, как этот скандал набирает обороты, словно снежный ком», — передаёт слова Аллы Сальниковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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