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Новак Джокович провёл первую тренировку в Нью-Йорке в рамках подготовки к US Open — 2021

Новак Джокович провёл первую тренировку в Нью-Йорке в рамках подготовки к US Open — 2021
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл первую тренировку на кортах Открытого чемпионата США — 2021, в Нью-Йорке. Джокович опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» совместное фото с канадцем Вашеком Поспишилом и соотечественницей Ольгой Данилович.

Новак Джокович провёл первую тренировку в Нью-Йорке перед US Open

Новак Джокович провёл первую тренировку в Нью-Йорке перед US Open

Фото: https://instagram.com/djokernole?utm_medium=copy_link

«Первая серьёзная практика в Нью-Йорке», — прокомментировал снимок Джокович.

Отметим, что на US Open Джокович сыграет впервые после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где серб остался без медалей.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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