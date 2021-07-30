Это сенсация! Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады и не соберёт свой «Золотой шлем»

Первая ракетка мира Новак Джокович, который так уверенно шёл к своему «Золотому шлему» — победе на 4 мэйджорах и Олимпиаде в один сезон, сенсационно проиграл в полуфинале Игр в Токио немцу с русскими корнями Александру Звереву. Теперь в финале Зверев побьётся за золотую медаль с россиянином Кареном Хачановым.

В пятницу на олимпийском теннисном турнире прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми путёвку в финал разыграли Пабло Карреньо-Буста из Испании и россиянин Карен Хачанов. Если накануне испанец в матче с Даниилом Медведевым показывал нереальный теннис, то в поединке с Хачановым у него просто не было шансов. Наш теннисист переиграл его по всем статьям. В итоге Карен стал вторым россиянином после Евгения Кафельникова, пробившимся в финал Олимпиады. Напомним, Евгений в Сиднее-2000 выиграл золото.

Во втором полуфинале встречались первая ракетка мира Новак Джокович и немец с русскими корнями Александр Зверев. Для Джоковича победа на Олимпиаде важна по многим причинам, но главное, что он мечтал собрать «Золотой шлем», то есть выиграть за один сезон 4 мэйджора и Олимпиаду. Такое ни одному мужчине никогда не удавалось сделать. У женщин этого добилась только Штеффи Граф в 1988 году. Напомним, что в этом сезоне Новак выиграл уже три «Шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон — и сейчас уверенно шёл к финалу Олимпиады, не отдав соперникам ни сета.

Полуфинальный матч Джокович начал так, словно напротив него стоял теннисист, находящийся за пределами первой сотни рейтинга. За 38 минут он позволил Звереву взять только 1 гейм – 6:1. Во втором сете Новак снова повёл с брейком – 3:2, и тут Александр преобразился, а у серба посыпались ошибки одна за другой. В итоге немец взял 4 гейма подряд, а с ними и всю партию – 6:3. В третьем сете у Джоковича продолжился провал. Он посылал мячи в сетку, подача не шла, в итоге счёт получился зеркальным отражением первого – 1:6, 6:3, 6:1. Это просто шок и сенсация!

Вот так Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале, потерял все шансы на заветную золотую медаль и теперь не сможет собрать «Золотой шлем». Любопытно, что перед Олимпиадой «Чемпионат» запустил опрос на тему «Кто остановит Джоковича и помешает ему в 2021 году собрать «Золотой шлем»?». Большинство ответивших выбрало вариант «Никто» — 57%. И только 1% посчитал, что помешать Джоковичу может Зверев.

Посмотреть результаты опроса можно по ссылке.

Теперь Зверев в воскресенье в решающем матче встретится с Кареном Хачановым.