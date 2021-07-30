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Сенсация на летней Олимпиаде — 2021, теннис, Новак Джокович проиграл в полуфинале, результаты матчей 30 июля 2021

Это сенсация! Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады и не соберёт свой «Золотой шлем»
Даниил Сальников
Новак Джокович проиграл в полуфинале ОИ
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Александр Зверев лишил Новака Джоковича шансов на золото в Токио. В финале немец с русскими корнями сыграет с нашим Кареном Хачановым.

Первая ракетка мира Новак Джокович, который так уверенно шёл к своему «Золотому шлему» — победе на 4 мэйджорах и Олимпиаде в один сезон, сенсационно проиграл в полуфинале Игр в Токио немцу с русскими корнями Александру Звереву. Теперь в финале Зверев побьётся за золотую медаль с россиянином Кареном Хачановым.

В пятницу на олимпийском теннисном турнире прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми путёвку в финал разыграли Пабло Карреньо-Буста из Испании и россиянин Карен Хачанов. Если накануне испанец в матче с Даниилом Медведевым показывал нереальный теннис, то в поединке с Хачановым у него просто не было шансов. Наш теннисист переиграл его по всем статьям. В итоге Карен стал вторым россиянином после Евгения Кафельникова, пробившимся в финал Олимпиады. Напомним, Евгений в Сиднее-2000 выиграл золото.

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Во втором полуфинале встречались первая ракетка мира Новак Джокович и немец с русскими корнями Александр Зверев. Для Джоковича победа на Олимпиаде важна по многим причинам, но главное, что он мечтал собрать «Золотой шлем», то есть выиграть за один сезон 4 мэйджора и Олимпиаду. Такое ни одному мужчине никогда не удавалось сделать. У женщин этого добилась только Штеффи Граф в 1988 году. Напомним, что в этом сезоне Новак выиграл уже три «Шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон — и сейчас уверенно шёл к финалу Олимпиады, не отдав соперникам ни сета.

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Полуфинальный матч Джокович начал так, словно напротив него стоял теннисист, находящийся за пределами первой сотни рейтинга. За 38 минут он позволил Звереву взять только 1 гейм – 6:1. Во втором сете Новак снова повёл с брейком – 3:2, и тут Александр преобразился, а у серба посыпались ошибки одна за другой. В итоге немец взял 4 гейма подряд, а с ними и всю партию – 6:3. В третьем сете у Джоковича продолжился провал. Он посылал мячи в сетку, подача не шла, в итоге счёт получился зеркальным отражением первого – 1:6, 6:3, 6:1. Это просто шок и сенсация!

Олимпиада (м). 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 10:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
1 		6 6
         
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Вот так Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале, потерял все шансы на заветную золотую медаль и теперь не сможет собрать «Золотой шлем». Любопытно, что перед Олимпиадой «Чемпионат» запустил опрос на тему «Кто остановит Джоковича и помешает ему в 2021 году собрать «Золотой шлем»?». Большинство ответивших выбрало вариант «Никто» — 57%. И только 1% посчитал, что помешать Джоковичу может Зверев.

Посмотреть результаты опроса можно по ссылке.

Теперь Зверев в воскресенье в решающем матче встретится с Кареном Хачановым.

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