Россиянка Виталия Дьяченко пробилась в полуфинал квалификации US Open – 2021

139-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом матче Дьяченко (24) в трёх сетах обыграла представительницу Бельгии Мари Бенуа со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Дьяченко 10 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и успешно использовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Бенуа 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

За право выйти в финал квалификации Дьяченко сразится со 190-й ракеткой мира, Кэти Батлер из Великобритании.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.