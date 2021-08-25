Организаторы US Open – 2021 предоставят игрокам профессиональных психологов

В ассоциации тенниса США (USTA) заявили, что на грядущем US Open – 2021 игроки смогут получить профессиональную психологическую поддержку. В неё войдёт приватная консультация психолога и специально отведённые комнаты на территории теннисного комплекса, где спортсмены смогут побыть наедине с собой.
«Наша задача – сделать психологическую поддержку такой же доступной для спортсменов, как и медицинская помощь при травме, к примеру, голеностопа. И чтобы на неё не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие», — приводит слова вице-президента USTA Брайана Хейнлайна Reuters.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.
- 25 августа 2021
-
18:29
-
17:51
-
17:29
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
14:52
-
14:36
-
12:40
-
12:37
-
12:27
-
11:56
-
11:39
-
11:15
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:19
-
03:46
-
03:31
-
00:57
-
00:16
- 24 августа 2021
-
22:41
-
21:13
-
20:42
-
20:06
-
19:18
-
18:34
-
18:08
-
13:05
-
12:20
-
12:05