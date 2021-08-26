Фрэнсис Тиафо: надеюсь, смогу подавать так, как в матче с Монтейро, всю оставшуюся неделю
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче третьего круга он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2).
«Игра в обоих сетах была быстрой, как мне показалось. Я играл довольно поспешно, но не был бы счастлив играть третий сет. Сегодня вечером я подавал невероятно. Надеюсь, я смогу подавать так всю оставшуюся неделю», — приводит слова Тиафо официальный сайт АТР Тour.
За выход в полуфинал турнира Фрэнсис Тиафо поспорит с представителем Швеции Микаэлем Имером, который оказался сильнее австралийца Макса Пёрселла. Их встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Имера.
Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме составляет $ 717 955.
Уинстон-Сейлем. 3-й круг
26 августа 2021, четверг. 02:15 МСК
51
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 2
93
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
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