Фрэнсис Тиафо: надеюсь, смогу подавать так, как в матче с Монтейро, всю оставшуюся неделю

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме. В матче третьего круга он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

«Игра в обоих сетах была быстрой, как мне показалось. Я играл довольно поспешно, но не был бы счастлив играть третий сет. Сегодня вечером я подавал невероятно. Надеюсь, я смогу подавать так всю оставшуюся неделю», — приводит слова Тиафо официальный сайт АТР Тour.

За выход в полуфинал турнира Фрэнсис Тиафо поспорит с представителем Швеции Микаэлем Имером, который оказался сильнее австралийца Макса Пёрселла. Их встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Имера.

Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме составляет $ 717 955.