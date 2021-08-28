Грачёва не смогла выйти в финал турнира в Чикаго, проиграв Корне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в финал турнира в Чикаго. В полуфинале россиянка уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:4, 1:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Корне 1 эйс, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В финале турнира Корне встретится представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая в своём полуфинальном матче обыграла швейцарку Ребекку Петерсон. Финальный матч турнира между Свитолиной и Корне состоится сегодня, 28 августа.
Турнир в Чикаго проводится впервые, его призовой фонд составляет $ 235 238.
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