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Грачёва не смогла выйти в финал турнира в Чикаго, проиграв Корне

Грачёва не смогла выйти в финал турнира в Чикаго, проиграв Корне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в финал турнира в Чикаго. В полуфинале россиянка уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:4, 1:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Корне 1 эйс, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира Корне встретится представительницей Украины Элиной Свитолиной, которая в своём полуфинальном матче обыграла швейцарку Ребекку Петерсон. Финальный матч турнира между Свитолиной и Корне состоится сегодня, 28 августа.

Турнир в Чикаго проводится впервые, его призовой фонд составляет $ 235 238.

Чикаго-1. 1/2 финала
27 августа 2021, пятница. 23:35 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
4 		6 6
         
Ализе Корне
68
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Комментарии
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